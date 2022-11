Borsa:Lunghi,abbiamo vinto la sfida di un mercato per le Pmi

(ANSA) - MILANO, 22 NOV -"La sfida di proporre un mercato dedicato alle le piccole e medie imprese è stata vinta". A dirlo è Barbara Lunghi, head of Equity Listing Italy di Euronext, riferendosi al mercato Euronext Growth Milan (ex Aim) creato nel 2009 e dedicato alle Pmi dinamiche e competitive.

"Dal lancio si sono quotate 270 imprese raccogliendo 5,7 miliardi, incluse anche le Spac", aggiunge Lunghi, intervenendo all'evento "Crescere attraverso la quotazione sui mercati", organizzato da Equita e Emintad. Inoltre, da quando è stato introdotto il bonus Ipo nel 2018 "si sono quotate oltre 150 imprese". In merito alla conferma in manovra di questo credito d'imposta per favorire la quotazione delle Pmi in Borsa, Lunghi si è limitata a dire: "credo che l'advocacy che abbiamo fatto per rinnovare gli incentivi sia stata efficace, ma aspettiamo di conoscerne i termini". L'obiettivo di Borsa Italiana è rendere la quotazione "sempre più accessibile alle imprese" e "semplificare è un'ossessione", aggiunge Lunghi, ricordando l'introduzione quest'anno di alcune modifiche al Regolamento di Borsa riguardanti la quotazione su Euronext Milan, volte a semplificare gli obblighi per le società che si preparano a quotarsi. (ANSA).