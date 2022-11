Ambiente:Confindustria,bonifiche Sin-Sir freno costa Toscana

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 22 NOV - "A distanza di oltre 20 anni dalla perimetrazione del Sito di bonifica di interesse nazionale, il territorio di Massa Carrara sconta ancora ritardi e difficoltà operative per sciogliere il nodo delle bonifiche delle aree e della falda per restituirli agli usi industriali. Infatti, le bonifiche dei siti industriali dismessi svettano al primo posto su tutti i freni allo sviluppo industriale, tenendo ingessati i territori della costa toscana in una rete dei cosiddetti Sin e Sir". Così Matteo Venturi, presidente della delegazione di Massa Carrara di Confindustria.

Oggi, spiega una nota, Confindustria Livorno Massa Carrara e l'azienda associata Ambiente Spa hanno tenuto un workshop di aggiornamento sul procedimento del Sin-Sir. Caratterizzazione, bonifica dei terreni, acque di falda: sono stati i temi affrontati nell'incontro "che ha voluto fotografare i limiti e le opportunità attuali legati al tema delle bonifiche".

"Come noto - aggiunge Venturi -, le aree che ricadono in questo perimetro sono sottoposte a vincoli di particolare complessità, che impongono progetti di bonifica dal costo esorbitante e soprattutto con istruttorie defatiganti caratterizzate da rilancio continuo di prescrizioni e adempimenti". Per Paqui Moschini, responsabile settore bonifiche di Ambiente Spa, l'area industriale di Massa Carrara ha ancora uno sviluppo condizionato dal procedimento ambientale Sin-Sir.

Ambiente Spa lavora a fianco delle imprese per il rilancio e la rivalorizzazione delle aree con la consulenza e la competenza sugli aspetti giuridici e tecnici". (ANSA).