Alimentare: accordo tra Inps Piemonte e Unione Italiana Food

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Un protocollo d'intesa è stato siglato tra l'Inps del Piemonte, rappresentato dal direttore regionale, Emanuela Zambataro, e l'Unione Italiana Food, rappresentato dal direttore generale, Mario Piccialuti. Sancisce l'impegno delle parti a migliorare e semplificare i flussi di comunicazione, le relazioni e gli scambi di conoscenze, anche tramite la programmazione di incontri formativi/informativi, individuando canali dedicati per la risoluzione delle casistiche più complesse.

"La sottoscrizione di questo protocollo - dichiara Zambataro - testimonia l'attenzione che l'Istituto pone da sempre nei confronti di cittadini e imprese per rimuovere di eventuali ostacoli alla fruizione dei servizi, garantendo accessibilità e sostegno alle imprese". "Con la sigla del protocollo continuiamo nella missione della nostra Associazione - aggiunge Piccialuti - che grazie anche alla collaborazione con enti e istituzioni, non solo si fa portavoce degli interessi delle aziende del settore Food, ma garantisce anche la creazione di strumenti relazionali sempre più efficienti ed in grado di agevolare l'attività operativa delle nostre aziende. Per il tramite dell'associazione, le nostre associate potranno disporre di un canale dedicato con l'Inps, potendo contare su tempi certi della risposta ai quesiti e sulla consulenza personalizzata a fronte di problematiche complesse". (ANSA).