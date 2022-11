++ Pensioni: Salvini, 10% in più a chi resta a lavoro + ++

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "E' rinnovato il bonus maroni in Manovra, oltre ad aver fermato la Fornero che era un nostro obbligo non politico ma sociale, chi ha raggiunto limiti ma andrà avanti a lavorare avrà un premio del 10% sullo stipendio".

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini in conferenza stampa sulla manovra approvata nella notte dal cdm. "Inizia un percorso", ha aggiunto. (ANSA).