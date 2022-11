++ Pensioni: quota 103, da aprile i privati, da agosto pubblici

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Chi ha i requisiti per l'accesso a Quota 103, ovvero almeno 62 anni di età e 41 di contributi, a fine 2022 dovrà attendere per l'uscita il mese di aprile 2023 se lavoratore privato e il mese di agosto se lavoratore pubblico.

Secondo quanto si apprende, infatti, la manovra prevede una finestra mobile di tre mesi per i lavoratori privati e di sei mesi per i pubblici ma solo per chi raggiunge i requisiti entro dicembre l'attesa sarà di 7 mesi. Per la misura si prevede uno stanziamento di 510 milioni per il primo anno, 1.528 per il secondo e 498 per il terzo. La platea degli interessati è di 48mila persone. (ANSA).