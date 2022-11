++ Pensioni: Meloni, tra 62 e 67 non più di 5 volte minima ++

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - La manovra in materia pensionistica interviene "sullo scalone pensionistico che sarebbe scattato dal 1 gennaio, senza un intervento dal 1 gennaio sarebbe scattata la pensione a 67 anni": si potra' andare in pensione "a 62 anni con 41 di contributi, ma con dei paletti di buon senso. Chi decide di entrare in questa finestra, fino a maturazione dei requisiti non potrà prendere una pensione superiore a 5 volte la minima, quindi tra i 62 e i 67 anni, fino a maturazione dei requisiti".

Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa sulla manovra economica del governo. Inoltre, ha aggiunto Meloni, (ANSA).