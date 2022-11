Welfare: E-R, cooperazione sociale è 'seconda in Italia'

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - La cooperazione sociale in Emilia-Romagna è la seconda in Italia, ha riferito la giunta, ma per i consiglieri occorre affinare il sistema e garantire un migliore trattamento economico, anche occupazionale consentendo a fragili e svantaggiati di essere assunti nella pubblica amministrazione o nelle imprese private.

E' il quadro emerso dalla relazione sulla legge 12 del 2014 che riguarda le 'Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale'. Il documento è stato presentato in commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta dal Ottavia Soncini, dall'assessore al Welfare, Igor Taruffi.

L'illustrazione è stata relativa al secondo biennio di attuazione della norma, 2018-2020, e ha mostrato come la cooperazione sociale in Italia veda 13mila coop con 440mila addetti e un fatturato di 15 miliardi. In Emilia-Romagna, ha sintetizzato Taruffi, il valore è di 2,3 miliardi e occupa 54mila persone: "Una capacità di generare valore molto elevata, doppia del valore nazionale. Il 70% delle coop è di tipo A (servizi socio sanitari ed educazione) mentre quelle di tipo B sono un quinto di tutte le coop. Il 75% dell'impiego riguarda donne, il 17% stranieri, e l'82% dei contratti è a tempo indeterminato. Rispetto al 2015, quelle di tipo B hanno favorito un maggiore accesso al lavoro delle fasce più deboli. In questa valutazione, sottolineo che rispetto alle linee guida dell'assegnazione di servizi alle coop sociali, c'è stato un intenso percorso di valutazione, con studi sui territori. E nelle prossime settimane si tratterà un progetto di legge in Regione sul Terzo settore. In Europa, inoltre si dà molta importanza a questo tipo di economia sociale capace di generare valore". (ANSA).