Unicredit: con Sace 50 milioni 'sostenibili' a Unonergy

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Unicredit e Sace supportano i piani di sviluppo sostenibile di Unoenergy, azienda che opera a livello nazionale per la vendita di gas e luce e soluzioni per l'efficientamento energetico.

La banca ha finalizzato in favore deII'azienda, con sede operativa a Sanremo, un'operazione per complessivi 50 milioni di euro, assistita da garanzia SupportItalia di Sace, il nuovo strumento straordinario previsto dal decreto aiuti.

L'intervento da parte di Unicredit a favore di Unoenergy è finalizzato a sostenere la società in un più ampio piano di sviluppo aziendale, volto all'incremento di fonti energetiche alternative attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici, la creazione e la gestione di comunità energetiche, che prevedono l'utilizzo dell'energia condivisa a basso costo, sia per i consumi condominiali che per i consumi dei singoli appartamenti, uffici e negozi. (ANSA).