Pensioni: Durigon, anche sindacati vogliono quota 41

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - "Stiamo lavorando ad una norma ponte per creare una struttura pensionistica attraverso il dialogo e il confronto con le parti sociali. Per quanto riguarda il tema delle pensioni posso dire che quota 41 è quella che vogliono anche i sindacati".

Così Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, durante l'evento 'Italia - Direzione Nord' al Palazzo delle Stelline di Milano.

"Saranno circa 48mila le persone che potranno andare in pensione in questo periodo - ha concluso - a fronte degli 8mila della quota 102 del governo Draghi". (ANSA).