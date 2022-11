Ocse: frena il Pil dell'Italia, 0,5% in terzo trimestre 2022

(ANSA) - PARIGI, 21 NOV - Frena il Prodotto interno lordo dell'Italia: secondo le stime provvisorie dell'Ocse, la crescita del nostro Pil è rallentata allo 0,5% nel terzo trimestre 2022, contro l'1,1% del trimestre precedente. Tra gli altri Paesi del G7, la crescita è aumentata dello 0,6% negli Stati Uniti. Pil in aumento anche in Germania (0,3% contro 0,1% del trimestre precedente) ma è rallentato in Canada (0,4%, contro 0,8%) e Francia (0,2% contro 0,5%). Crescita di segno negativo in Giappone (-0,3%, contro 1,1%) e Regno Unito (-0,2%, contro 0,2%). Nella zona Ocse nel suo insieme, il Pil è cresciuto di appena lo 0,4%, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, sottolineando che "i tassi di crescita trimestrali dell'Ocse sono risultati fiacchi durante gli ultimi trimestri". (ANSA).