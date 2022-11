Migranti:Uil,tutelare lavoratori coop parenti Soumahoro

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Il nostro interesse è mettere in sicurezza i lavoratori e dare loro risposte. Chiederemo perciò un nuovo confronto in Prefettura per far convocare le parti, compresi tutti gli enti che le cooperative sostengono essere loro debitori perché il nostro obiettivo è rispondere ai lavoratori". Così all'ANSA il il segretario della Uiltucs di Latina Gianfranco Cartisano. (ANSA).