Migranti:Uil,nessuna manipolazione ospiti coop parenti Soumahoro

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Smentiamo categoricamente qualsiasi illazione di manipolazione da parte della Uiltucs. Non accettiamo insinuazioni: il sindacato si è dedicato esclusivamente a tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e ogni nostra azione è stata fatta nel loro esclusivo interesse. Le denunce che abbiamo ricevuto sono arrivate spontaneamente da parte di lavoratori in grave difficoltà per non aver ricevuto da molti mesi il loro stipendio". E' quanto fa sapere il sindacato Uiltucs riferendosi a quanto sostenuto in un'intervista rilasciata a 'Repubblica' da Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, suocera e moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, circa i racconti dei ragazzi ospitati nel centro di accoglienza gestito dalla coop dei parenti del parlamentare. I giovani migranti avrebbero parlato di problemi nelle strutture anche di carenza di cibo. (ANSA).