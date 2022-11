Manovra:Mulè,prime misure su pensioni minime e lavoro giovani

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Per Forza Italia questa è la manovra del cambio di rotta che va nella direzione liberale e di buonsenso indicata da Silvio Berlusconi. Abbiamo messo al centro le fasce più deboli e nel contempo diamo un segnale inequivocabile agli autonomi e ai pensionati; lo faremo attraverso un primo intervento in favore delle pensioni minime che dovranno arrivare a 1000 euro e, contemporaneamente, con una decontribuzione per chi assume giovani fino a 35 anni". Il deputato azzurro ha proseguito sottolineando come "tutto ciò lo faremo senza dimenticare i redditi più bassi. Questa è la prima manovra di una legislatura che ci consentirà, entro cinque anni, di realizzare tutto quello che Forza Italia e l'intero centrodestra hanno promesso agli elettori". Lo ha detto il deputato di Fi e vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

