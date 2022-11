Manovra: Mirabelli (Pd), sulle pensioni garantire rivalutazione

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Vedremo come sarà la manovra, ne discuteremo ma mi pare che le premesse non siano confortanti. Il caro-bollette è un problema che non nasce adesso ma mia pare che il Governo non farà altro che rifinanziare le misure già prese dal Governo precedente. Il Documento di programmazione economica votato qualche settimana fa lascia intendere cose preoccupanti: c'è un'ipotesi concreta di tagliare i fondi per la sanità e per l'istruzione; mentre non mi pare che ci sia nulla sul grande tema del potere di acquisto dei salari. Su questo, se la manovra si limiterà a prorogare il taglio del cuneo fiscale già fatto dal Governo precedente, francamente è molto poco di fronte all'inflazione galoppante". Così, intervenendo stamattina a 7Gold, il vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.

"Sulle pensioni - prosegue - sarà interessante vedere come agirà il Governo. L'impressione è che si prendano una serie di provvedimenti che riguardano poche migliaia di cittadini, sia sulle pensioni, che sull'aumento della soglia per avere la flat tax per autonomi e partite IVA ma queste cose rischiano di essere finanziate con tagli o mancati investimenti in settori chiave come l'istruzione o la sanità, come è scritto nel NADEF.

Per noi c'è un punto irrinunciabile: se si devono trovare risorse, non possono essere cercate in quelle che servono per garantire la rivalutazione delle pensioni che spetta ai cittadini secondo un meccanismo di contingenza e di adeguamento rispetto all'inflazione che non si è mai interrotto. Nessuno pensi di mettere mano a quella possibilità che hanno i pensionati di vedere adeguata la propria pensione all'aumento dell'inflazione". (ANSA).