Manovra: FI insiste su pensioni, flat tax e pace fiscale

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Gli spazi non sono molti ma bisogna dare una direzione Forza Italia insiste sulle sue "battaglie": pensioni, detassazione per i giovani lavoratori, pace fiscale e flat tax.

Lo sottolineano fonti del partito azzurro mentre è in corso il vertice fra la premier Giorgia Meloni e le forze di maggioranza sulla manovra, in vista del Consiglio dei ministri di questa sera. In FI, è il ragionamento delle stesse fonti, c'è la consapevolezza che gli spazi non sono molti, ma anche la convinzione che sia doveroso dare una direzione di marcia.

