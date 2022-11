Locatelli, in futuro mi auguro aumento pensioni invalidità

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - "Per il futuro mi auguro venga pensato un aumento alle pensioni di invalidità anche parziale".

Occorre "mettersi attorno a un tavolo e pensare che quando parliamo di pensioni e di pensioni di invalidità, vanno riviste anche le quote che arrivano in tasca". Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, durante il suo intervento all'evento 'Italia - Direzione Nord' al Palazzo delle Stelline di Milano. (ANSA).