Inail:ok Civ a relazione 2023-25, prevenzione centrale

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail ha approvato all'unanimità la Relazione programmatica 2023-2025. Lo si legge in una nota del Civ con la quale si sottolinea il ruolo centrale dell'Istituto " nella costruzione di politiche sanitarie e di prevenzione più efficaci".

"Territorio, attività sanitaria, ricerca, prevenzione, sostegno alle realtà che operano per il reinserimento, verifica sulle aree professionali ancora 'non assicurabili' e che rischiano di essere escluse dalla protezione sociale Inail - sottolinea il presidente Guglielmo Loy - sono alcune delle priorità che il nuovo Civ intende perseguire. Fondamentale per le finalità dell'Inail è valorizzare l'attività di prossimità con il lavoro quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini dell'Istituto".

Il Civ sottolinea la carenza di personale in organico, "elemento di forte criticità che può compromettere il pieno svolgimento dei compiti dell'Inail" e ricorda la "costante crescita degli avanzi di bilancio (circa un miliardo l'anno) che conferma come l'Istituto, nella sua qualità di ente pubblico non economico, possa e debba sempre più poter gestire le proprie attività in autonomia, anche operativa e organizzativa". "Di fatto - precisa la nota - tale autonomia è stata difficilmente esercitabile a causa di vincoli di legge in termini di spesa che impediscono, tra l'altro, la erogazione di prestazioni aggiuntive alle persone colpite da infortunio o malattia professionale".

"Anche sul piano degli investimenti - conclude il presidente del Civ - deve essere favorito ogni intervento, ovviamente a garanzia del patrimonio, che sia connesso alle attività istituzionali dell'Inail, promuovendo così iniziative utili a garantire la presenza dell'Istituto nel territorio e diffondendo, a partire dalle scuole, la cultura della prevenzione". (ANSA).