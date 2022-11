Fisco: bancarotta nel settore immobiliare, quattro arresti

(ANSA) - COMO, 21 NOV - La Guardia di Finanza di Como ha eseguito oggi quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere e ha effettuato un sequestro preventivo per 4,3 milioni di euro, nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Como relativa alla gestione di società del settore immobiliare che hanno concluso importanti operazioni di compravendita di terreni, realizzando ingenti profitti.

I reati contestati sono quelli di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di bancarotta fraudolenta. Secondo quanto contestato dalle accuse, le società immobiliari non versavano al Fisco imposte e tasse e, prima che l'accertamento tributario potesse diventare esecutivo, venivano "svuotate" attraverso il trasferimento delle disponibilità finanziarie a favore degli indagati e di società anonime di diritto svizzero.

Le indagini sono partite in seguito al fallimento delle società coinvolte. Una quinta ordinanza di custodia cautelare è stata emessa ma non eseguita: il destinatario non è stato ancora rintracciato in quanto residente stabilmente all'estero. (ANSA).