Confindustria: da energia a lavoro, Udine rilancia priorità

(ANSA) - UDINE, 21 NOV - La costituzione di un Comitato Tecnico di emergenza per il gas e uno studio di fattibilità per la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) su scala industriale. E, ancora, la creazione della piattaforma Creiamo Valore per il matching tra domanda e offerta di lavoro, l'apertura di due filiali di Friuli Innovazione a Zagabria e Belgrado, la missione in Marocco prevista per marzo 2023. Sono alcuni temi su cui è al lavoro Confindustria Udine - attraverso l'attività dei Gruppi merceologici e delle Commissioni consultive-, presentati oggi durante un incontro a un anno dall'inizio del mandato.

Tra gli obiettivi, anche l'intelligenza artificiale con la presenza dell'Associazione al World AI Cannes Festival 2023; il progetto idrogeno transfrontaliero; la task force sul fotovoltaico; il coordinamento per la creazione di un basket bond in materia di finanza per la crescita delle imprese e la defiscalizzazione per le madri lavoratrici. "Donne e uomini - ha osservato la vicepresidente Anna Mareschi Danieli - sono uguali fino a quando le donne non diventano madri. Questo dovrà incidere sia sul bilancio familiare, riducendo i contributi a carico della lavoratrice, che a livello di bilancio aziendale attraverso la riduzione dell'IRES o il credito di imposta".

Per quanto riguarda la situazione economica contingente, ha osservato il presidente di Confindustria Udine e presidente reggente degli industriali Fvg, Gianpietro Benedetti, "ci aspettano due duri anni di down dove probabilmente assisteremo a una selezione di competitività. È inutile lamentarsi, sappiamo che un nuovo momento critico è in arrivo, come già accaduto in passato. È opportuno invece che le imprese diventino sempre più internazionali per affrontare la crisi attuale e quelle che verranno".

Durante l'incontro è stata annunciata l'inaugurazione, il 7 dicembre, della Torre di Santa Maria, al cui interno sarà ospitata la Vetrina dell'Ingegno, "per raccontare storia e caratteristiche costitutive delle attività produttive industriali del territorio". (ANSA).