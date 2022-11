Confindustria: Cgil, risolvere crisi industrie liguri

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Per Igor Magni, segretario della Cgil di Genova "l''idea di collaborare con Torino e Milano, ricordando l'epoca del triangolo industriale è rilanciata di anno in anno, ma va sostenuta da un'idea forte e dal completamento delle infrastrutture per uscire dall'isolamento".

"Nella visione di Confindustria - dice Magni - si parla di un futuro industriale che partirebbe da una vocazione cittadina che però io credo svanita o in fortissima crisi. Credo sia urgente ricostruire un tessuto industriale partendo dalla soluzione delle gravissime crisi di Acciaierie d'Italia, Ansaldo Energia e chiudere la partita di Piaggio Aerospace".

"Ripartendo da queste - dice ancora il segretario della Cgil - possiamo sperare di attrarre investimenti e investitori privati per creare posti di lavoro ed uscire dalla stagnazione economica che l'alta età media dei residenti e il costante calo demografico contribuiscono a causare. Settori come l'alta tecnologia e il biomedicale possono creare volano alla ripresa se affiancate da un sistema della manifattura ad essa collegato forte ed innovativo". (ANSA).