Confindustria: cala la produzione in Fvg, -5,9% su 2021 (2)

(ANSA) - UDINE, 21 NOV - Le prospettive per i prossimi mesi - sottolinea Confindustria Friuli Venezia Giulia - sono circondate da incertezza molto elevata.

"Il prezzo del gas consegnato in Europa - si legge nell'indagine trimestrale - dopo aver toccato i 346 euro per megawattora a fine agosto (era 70 a febbraio 2022 e 20 a gennaio 2021), con il raggiungimento degli obiettivi di stoccaggio è sceso a 110 euro. Il prezzo dell'elettricità in Italia ora è nuovamente in leggera risalita, ma permane al momento sui valori dello scorso inverno e inferiore di oltre il 50% rispetto alla media di questa estate. I rincari delle materie prime hanno avuto straordinarie ricadute sui prezzi al consumo, frenando la spesa delle famiglie e gli investimenti".

L'inflazione a ottobre in Italia, ricorda Confindustria, ha registrato un deciso aumento dell'11,8% su base annua (da 8,9% di settembre). Quella di fondo, al netto degli energetici e alimentari freschi, ha accelerato, dal 5% di settembre al 5,3% di ottobre (prezzi di abitazione, acqua, elettricità e combustibili: +57% su base annua, prodotti alimentari +13,5%).

(ANSA).