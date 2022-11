Agroalimentare: De Poli, difendiamo qualità made in Italy

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Ho deciso di sottoscrivere la petizione di Coldiretti per promuovere una legge che vieti la produzione, l'uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia. Noi siamo per la qualità del nostro made in Italy e vogliamo difenderlo perché crediamo nel valore delle nostre produzioni e nell'eccellenza dell'agro-alimentare italiano. Per questo motivo ci schieriamo a fianco dell'agricoltura e del mondo Coldiretti in questa battaglia". Così il senatore dell'Udc, Antonio De Poli. (ANSA).