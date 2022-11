Pensioni: Durigon, ora quota ponte 41+62, poi vera riforma (2)

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Sento tanto parlare di quota 103, invece è una quota 41 perché se pensate che la quota 102 del governo Draghi dava ristoro a 16mila persone, qui parliamo di una quota 41 che già dà ristoro quest'anno a 48mila persone, quindi ha già un bell'impianto", ha detto l'esponente leghista.

Più in generale, sulla manovra, Durigon ha ribadito la linea del governo: "Abbiamo fatto un ragionamento molto basilare, ci siamo concentrati su alcune cose che si possono fare e far capire che la nostra direzione è quella".

Sulla pace fiscale Durigon assicura che "daremo una risposta". Sul taglio dell'Iva per pane e pasta, "sono elementi fondamentali della vita quotidiana delle nostre famiglie, cercare di abbassarle è un segnale positivo". (ANSA).