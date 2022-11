Manovra: Spi-Cgil, governo vuole tagliare pensioni operai

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Da quanto apprendiamo il governo Meloni sta lavorando per congelare la rivalutazione delle pensioni. In particolare vogliono colpire quelle di chi ha lavorato per oltre 40 anni versando tutti i contributi". Lo afferma il Segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti.

"Si tratterebbe - continua Pedretti - di una operazione di cassa fatta ai danni di pensioni operaie, frutto di una vita di lavoro, per finanziare altre misure e per mandare in pensione qualche lavoratore. Divide et impera, come nella peggiore tradizione della destra. Se lo faranno non staremo in silenzio e ci faremo sentire". (ANSA).