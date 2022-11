Crosetto, Tridico sta facendo politica non presidente Inps

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Trovo molto gravi le affermazioni di Tridico ('o reddito di cittadinanza o Caritas', ndr), che non sta facendo il presidente dell'Inps, ma sta facendo politica sapendo di aver svolto il mandato in modo abbastanza superficiale ed approssimativo e probabilmente di essere in una fase terminale del suo mandato e cerca quindi un accreditamento politico dicendo una cosa falsa". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al programma 'Zona bianca' su Rete 4. (ANSA).