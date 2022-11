ANSA/Cav e il fisco,Salvini e leadership.Fi-Lega alzano posta

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Alleati affidabili, convinti di voler governare insieme per tutta la legislatura, ma senza rinunciare minimamente alle proprie identità. Alla vigilia del varo della legge di bilancio Lega e Forza Italia alzano la posta, lanciando un messaggio chiaro a Giorgia Meloni: la coalizione deve rimanere plurale, un eventuale "predellino bis", ad opera della premier, una fusione a freddo, non è a loro giudizio uno scenario plausibile.

Da un lato Silvio Berlusconi punta i piedi sul fisco e rilancia anche i suoi distinguo sulle politiche migratorie del governo. Dall'altro il segretario federale della Lega, al Congresso di Bergamo, dichiara esplicitamente che l'obiettivo è far tornare il suo partito prima forza del Paese. E sul fronte programmatico Matteo Salvini fissa un altro paletto, dicendosi sicuro che "entro l'anno" saranno messi in chiaro "i primi punti" sull'autonomia.

Ma è il Cavaliere che in una lunga intervista a "Il Giornale" mette nero su bianco le sue richieste, a partire dalla riforma sul fisco. Secondo il Presidente di Forza Italia, "le questioni economiche sono la vera emergenza per il nostro Paese". I temi come la sicurezza e l'immigrazione, concede il Cavaliere, "sono importanti". Ma ora, sottolinea, "le famiglie e le imprese aspettano risposte concrete sui temi che le riguardano più da vicino: le bollette, il lavoro, le pensioni, il fisco". Su questo fronte chiede una svolta. ""Da parte nostra - aggiunge Berlusconi - abbiamo posto la questione fiscale con grande forza in campagna elettorale e continueremo a porla, perché solo attraverso la leva fiscale si può ridare fiato ad un sistema economico provato da anni di pandemia ed ora dagli effetti della crisi Ucraina".

Qualche scintilla, tra il partito azzurro e il governo emerge anche dalle parole della capogruppo al Senato, Licia Ronzulli. In un'intervista a "Libero", la dirigente azzurra chiede all'esecutivo di avere coraggio su un tema assai caro a Forza Italia, quello di cancellare le autorizzazioni preventive per chi vuole costruire casa o avviare un ristorante. E annuncia che ad ogni modo, il suo partito andrà avanti in Parlamento. "È un tema su cui il presidente Berlusconi si è speso in campagna elettorale, e oggi sta lavorando a una sua proposta che presenteremo in un progetto di legge a parte. Il governo - prosegue Ronzulli - dev'essere coraggioso. Gli elettori ci hanno dato un mandato chiaro e non possiamo deluderli".

La Lega invece spinge sulla leadership della coalizione e non fa sconti a nessuno sulle riforme: "Il mio obiettivo - chiarisce Matteo Salvini - non è recuperare qualche punto percentuale, a me i sondaggi interessano zero. L'obiettivo è far tornare la Lega quello che merita di essere, il primo partito del Paese. Il risultato elettorale è stato deludente ma io non sono nato per arrendermi. Un leghista non è mai nato per arrendersi, quado cade si rialza".

Parole chiarissime anche sull'autonomia differenziata, malgrado i tanti dubbi espressi nelle ultime settimane da FdI e da molti esponenti del centrodestra del sud: "Penso che abbia fatto più il ministro Calderoli in questi 28 giorni che gli ultimi due governi in carica. Questo sarà il governo buono e la legislatura buona. L'importante - è il monito di Salvini - è che non ci siano 'no' pregiudiziali" perché "l'autonomia conviene a tutti, nessuno ci perde neanche un euro e si liberano risorse e potenzialità dei territori. Penso soprattutto alle Regioni del Sud - conclude - che potrebbero gestire i temi dell'energia e dei beni culturali". (ANSA).