Prezzi guerra: Cgia, quest'anno ci costano 80 mld in più (2)

(ANSA) - VENEZIA, 19 NOV - Nel 2019, il prezzo dei due gruppi di commodity risultava ben al di sotto dei livelli medi del 2010, in quanto dopo la crisi del 2009 si è assistito ad un aumento progressivo dei livelli dei prezzi, come accade solitamente dopo una forte recessione, che ha azzerato le diminuzioni della recessione e ha riportato i prezzi su livelli superiori a quelli pre-crisi (2008).

Per i metalli, l'indice dei prezzi del mese di ottobre 2022 risulta di poco inferiore rispetto al dato medio del 2010; nonostante il sensibile calo degli ultimi mesi i prezzi dell'energia rimangono invece su livelli molto alti che in ottobre 2022 erano doppi rispetto allo stesso periodo del 2019.

Ad aver sicuramente spinto all'insù i prezzi delle materie prime ha concorso anche il costo dei noli marittimi dei container, che sebbene nell'ultimo anno abbia subito una contrazione media del 68%, rispetto all'avvento della pandemia è cresciuto del 170%. Va ricordato che il 90% circa del trasporto internazionale di merci viaggia per mare, e un ruolo determinante nel trasporto container è tenuto dai paesi dell'estremo oriente. La Cina, ad esempio, con 14 porti nella top 20 generale controlla oltre il 54% della quota di mercato mondiale. (ANSA).