Logistica: Confartigianato Fvg, nuova sfida è rete imprese

(ANSA) - TRIESTE, 19 NOV - "È da anni che stiamo affrontando contingenze sempre più difficili e complesse. Non vogliamo e non possiamo essere in balia degli eventi. La categoria ha avviato una riflessione per offrire a tutti opportunità di confronto che consentano di sviluppare un nuovo modello di business, efficiente, competitivo e remunerativo. La via delle alleanze strategiche pare essere quella che dà opportunità". Lo ha affermato il presidente di Confartigianato Trasporti Fvg, Stefano Adami, nel confronto che il comparto regionale dell'autotrasporto di Confartigianato Fvg ha avuto con l'esperto del settore logistico, Paolo Sartor. Obiettivo, individuare "Strategie vincenti per il futuro: nuove tendenze, nuovi modelli organizzativi ed esperienze per la gestione di un'impresa di autotrasporto".

La logistica post Covid - è stato spiegato - richiede requisiti di servizi diversi rispetto al passato, perché nei mesi di lockdown al trasportatore è stato chiesto di trovare una soluzione e oggi gli ingredienti che deve possedere un operatore del trasporto sono l'organizzazione e la resilienza, trovando la migliore soluzione disponibile al momento. In un contesto complesso e fluido, ha fatto sintesi Sartor, la rete d'imprese consente "di incrementare il volume di traffico e il fatturato, di ridurre i costi per erogare i servizi, di migliorare e ampliare l'offerta, di fornire al cliente un servizio facile e fruibile orientato al concetto di door to door e con resa franco destinatario, di arginare il rischio di sudditanza da grandi player internazionali e allargare il ventaglio dei servizi offerti ai clienti, evitando di limitarsi alla gestione diretta di un singolo anello della catena logistica".

Il contratto di rete, in sintesi, "è una via per superare il nanismo logistico delle imprese e ampliare l'offerta di servizi, mantenendo la propria autonomia". (ANSA).