Giovani Confindustria, trovare le risorse per taglio del cuneo

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 19 NOV - "Oggi il tema dell'energia e del costo del lavoro restano la priorità. Siamo convinti della necessità di riconfigurare la spesa pubblica per rispondere alla crisi energetica e trovare le risorse per il taglio del cuneo fiscale" averte il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, dal Forum organizzato dagli industriali under 40 a Gubbio.

"Le imprese vogliono crescere e portare avanti i cambiamenti epocali legati a sostenibilità e innovazione", aggiunge: si è parlato di sostenibilità ambientale, sociale ed economica al sedicesimo Forum dell'Interregionale del Centro (Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio) dei Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria. La due giorni dell'evento, si è aperta ieri con la riunione del consiglio centrale dei Giovani Imprenditori ed è proseguita stamani con l'iniziativa pubblica "Sostenibili, innovativi, autonomi. I valori per le imprese di domani".

Un'occasione di confronto che, attraverso le testimonianze dirette di realtà del Centro Italia, ha coinvolto imprenditori e rappresentanti delle istituzioni sui principali temi di attualità e sulla valorizzazione del territorio e che ha visto la partecipazione di giovani imprenditori provenienti da tutto il territorio nazionale.

All'incontro, aperto dal Presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli e dalla presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Umbria Cinzia Tardioli, sono intervenuti i presidenti delle Regioni Umbria e Marche, Donatella Tesei e Francesco Acquaroli, il vice presidente di Confindustria per le Filiere e le Medie imprese Maurizio Marchesini e il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano.

"Sostenibilità, innovazione e autonomia caratterizzano oggi più che mai il nostro operato ed è compito di imprese e Istituzioni creare nuove opportunità e trovare risposte adeguate alle emergenze in atto", ha detto Tardioli. "Bisogna inoltre investire - ha aggiunto - in formazione e cultura, per fornire ai giovani le competenze richieste dal mercato del lavoro e permettere loro di restare nel proprio territorio". (ANSA).