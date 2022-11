Famiglie: Istat, in Veneto tra 20 anni +16% senza figli

(ANSA) - TREVISO, 19 NOV - In Veneto fra vent'anni aumenterà del 16% il numero delle coppie senza figli e si ridurranno del 22% quelle con figli con più di vent'anni e del 24% con almeno un figlio con meno di vent'anni.

Il dato emerge dall'analisi dell'Istat, presentata stamani a Treviso ai delegati delle 32 associazioni che costituiscono il Forum delle associazioni familiari del Veneto, e che rappresentano a loro volta circa 83 mila famiglie socie.

Le previsioni ventennali, illustrate dal presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo, prefigurano un'esponenziale crescita degli uomini senza figli con un +29%, nove punti sopra la media nazionale. Stessa percentuale di aumento per i padri single con almeno un figlio sotto i vent'anni, situazione che tocca in particolare la fascia di età compresa tra i 25 e i 45 anni - con un picco del +80% nel segmento d'età 30-34 anni - e quella tra i 60 e i 65 anni. I padri single con figli sopra i vent'anni aumenteranno del 77%, anche in questo caso un dato decisamente sopra alla media nazionale (+50%).

Lievemente più contenuta è la crescita della variazione percentuale in relazione alle donne single, +24% in linea con la media italiana. Le madri single con almeno un figlio con meno di vent'anni aumentano per un +10%, in particolare per la fascia d'età compresa tra i 25 e i 45 e 60-65 anni, e del +3% le madri single con figli con più di vent'anni, sotto la media nazionale.

Negli ultimi due decenni è mediamente aumentata di 2 anni l'età al parto, che passa dai 30 ai 32 anni. (ANSA).