ANSA/Settimana mercati corta per Thanksgiving, indici Pmi

(di Marcella Merlo) (ANSA) - MILANO, 19 NOV - Si apre una settimana 'breve', almeno sui mercati finanziari americani, che saranno chiusi giovedì per la festività del Thanksgiving, il giorno Ringraziamento, e venerdì faranno orario ridotto nel Black Friday, considerato come tutti gli anni un banco di prova per gli acquisti natalizi.

Giovedì l'interesse sarò tutto in Europa con la riunione straordinaria dei ministri dell'energia Ue nella quale si discuteranno le proposte della Commissione sui meccanismi per stabilizzare il mercato dell'energia europeo col possibile price cap sul prezzo del gas.

Al centro dell'attenzione sul fronte dei dati macroeconomici, oltre che al centro della settimana, spiccano invece mercoledì i Pmi (gli indici costruiti con i sondaggi tra i responsabili agli acquisti delle aziende) preliminari di novembre. Mentre la Borsa del Giappone sarà chiusa per festività la mattinata nel Vecchio Continente verrà scandita a partire dalle ore 9.15 dal Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania e dell' eurozona, dove sono attesi in contrazione sia i servizi sia il manifatturiero, - secondo gli analisti di Mps Capital Services -, un nuovo segnale poco incoraggiante sull'economia, nonché del Regno Unito. Nel pomeriggio tocca agli Usa: qui è previsto in contrazione il Pmi dei servizi mentre il manifatturiero dovrebbe fermarsi a soglia 50.

Ma non si esaurisce nei Purchasing Managers Index la vigilia del Thanksgiving. Negli Stati Uniti mercoledì verranno diffusi altri dati come le nuove richieste di sussidi di disoccupazione.

Lunedì saranno preceduti dall'indice Fed di Chicago.

Il giovedì a livello di dati macro conterà in Europa soprattutto l'indice Ifo, l'indicato di fiducia della imprese tedesche mentre venerdì il Gfk misurerà la fiducia dei consumatori in Germania. Lo stesso giorno gli indicatori di fiducia del'Italia.

Passando alle banche centrali giovedì i verbali della riunione della Bce di ottobre aiuteranno a capire meglio, non diversamente da quelli della Fed, l'atteggiamento dei vari membri anche i vista delle prossime mosse sui tassi. Nelle riunioni delle due banche centrali di dicembre i mercati scommettono su un rialzo di 50 punti base in entrambi in casi.

Altrove toccherà intanto alla Banca centrale neozelandese decidere sui tassi mercoledì e a quelli delle Svezia e della Turchia venerdì. (ANSA).