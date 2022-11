ANSA/Non versa al fisco oltre 1 mln, denunciato CiccioGamer89

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Avrebbe dimenticato, negli ultimi 5 anni, di dichiarare al Fisco oltre 1 milione di euro di compensi e per questo il il noto youtuber romano CiccioGamer89 è stato denunciato per omessa dichiarazione dei redditi e dell'Iva.

La Guardia di Finanza del 1° Nucleo Operativo Metropolitano ha fatto accertamenti sulla posizione fiscale sia dell'uomo - tra i più affermati in Italia, per numero di follower, soprattutto tra gli adolescenti, con un numero che sfiora i 3,5milioni - sia della società a lui riconducibile, appurando l'omessa presentazione della dichiarazione annuale per le imposte dirette e dell'Iva.

Ma lo youtuber si difende e lo fa attraverso i social con alcuni video postati su Instagram. "Vi giuro che non sono un evasore né tantomeno mi va di evadere. Ho sempre pagato i miei F24, ho sempre pagato un botto di tasse e mi sono lamentato in live però non voglio fare come altre persone che cercano di nascondere. Io voglio parlare di questa cosa. Cado dal pero", dice rivolgendosi ai suoi milioni di follower.

I Finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno appurato l'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, nonostante lo youtuber avesse percepito attraverso bonifici dall'estero, i compensi derivanti sia dalla semplice visualizzazione della striscia pubblicitaria (il cosidetto "banner impression"), veicolata sul canale YouTube, che dall'apertura della pagina pubblicizzata (il "banner click-through"). I militari sono riusciti a ricostruire analiticamente il volume del fatturato dell'imprenditore e della società grazie a un lavoro certosino di analisi dei contratti di partnership stipulati con il colosso multimediale Google Ireland e con alcune agenzie di sponsorizzazione. A conclusione delle attività ispettive, è stato appurato l'omesso versamento di imposte dirette per oltre 400.000 euro e dell'IVA per circa 160.000 euro.

Intanto sul web CiccioGamer89 continua la sua difesa e a chi ogni giorno lo segue sui social promette: "adesso sto cercando di capire come posso muovermi al meglio. Io ho sempre pagato tutto, se veramente dovessi essere io questa persona, perché c'è una cosa un po' meccanica dietro, cioè non è detto che sia io.

Sto sentendo un penalista. Vi tengo aggiornati. Chi mi conosce bene lo sa che ho sempre pagato tutto". E tanti aspettano il prossimo video. (ANSA).