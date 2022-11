Violenza donne: Coop metterà numero 1522 su tutte confezioni

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - Il numero di emergenza 1522, che le donne possono chiamare per denunciare violenze, sarà su tutti i prodotti Coop. Si parte con 2 milioni di confezioni di latte UHT, spiega l'azienda in una nota, per poi inserire il numero nell'etichetta di altri 1.000 prodotti Coop entro il 2023. Tra le altre iniziative promosse sul territorio, il sostegno ai centri antiviolenza locali, la petizione per l'estensione del congedo di paternità e panchine rosse nei centri commerciali.

Nei punti vendita Coop di tutta Italia, sono già disponibili 2 milioni di confezioni di latte Coop UHT che riportano in etichetta il numero di emergenza 1522, a disposizione delle donne 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. L'obiettivo di Coop è inserire la numerazione su tutti i prodotti a marchio, laddove le dimensioni della confezione lo consentano, sostituendo l'etichetta dei primi 1.000 prodotti entro il 2023.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con Differenza Donna, l'associazione che gestisce il numero 1522 per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel primo trimestre del 2022, le chiamate arrivate al 1522 sono state 12.270. Tra queste, quasi 3.000 sono persone che hanno chiesto aiuto per se stesse e che hanno subito varie forme di violenza. Il dato è linea con i numeri del 2020 e del 2021, condizionati anche dalla pandemia, che ha provocato un ulteriore aumento delle richieste di informazione e aiuto. La crescita di contatti si è verificata anche attraverso il canale chat, una modalità più semplice e immediata che si è affiancata al numero telefonico.

Il numero 1522 sarà riportato anche su tutti gli scontrini di Coop Liguria dal 21 novembre al 5 dicembre, ed è stato inserito nella gerenza della rivista "Consumatori", rivolta ai Soci Coop.

