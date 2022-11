Toscana:FI, sede Inps Elba resti aperta 3 giorni a settimana

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Ho presentato un'interrogazione al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per chiedere che la sede INPS di Portoferraio (Isola d'Elba) rimanga aperta almeno tre giorni a settimana". A renderlo noto è la deputata di FI Chiara Tenerini.

"Attualmente l'ufficio è aperto un solo giorno a settimana e prende solo 6 prenotazioni per volta", spiega. "Ciò arreca un grave pregiudizio alla popolazione residente, sopratutto anziani o disabili, che non hanno la possibilità di accedere in modo agevole ad un servizio essenziale e che devono in alcuni casi recarsi a Piombino o Livorno per risolvere le proprie incombenze". E infine "anche il coordinatore elbano di FI Bertucci ha presentato un'interrogazione al sindaco Zini sullo stesso tema".

"Zini è stato più volte sollecitato, ma per il momento niente di fatto. In qualità di Presidente della conferenza dei sindaci deve intervenire per tutelare i cittadini dell'isola", conclude Bertucci. (ANSA).