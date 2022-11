Tessile e salute Biella: il rapporto con il consumatore

(ANSA) - BIELLA, 18 NOV - "La sostenibilità in campo tessile è una sfida e un'opportunità per il nostro territorio, per questo sono particolarmente felice che oggi Città Studi possa ospitare questo importante convegno, sostenuto dalla Fondazione", afferma Franco Ferraris, presidente della Fondazione Crb. Si è aperto infatti il convegno annuale dell'associazione Tessile e Salute ospitato a Biella, quest'anno dedicato alle attività messe in campo dal territorio biellese in materia di sicurezza e sostenibilità ambientale e sociale.

Rappresenta un momento di sintesi rispetto all'attività dell'Associazione: dopo anni di focus sul lato delle imprese, si sta consolidando una relazione di scambio e ascolto fra l'associazione e i consumatori, culminata poi nella firma di un protocollo d'intesa con tutte le associazioni appartenenti al Consumers' Forum.

I delegati nazionali delle 13 associazioni dei consumatori oggi hanno potuto visitare le aziende tessili biellesi partendo dalla Fratelli Piacenza, continuando con Marchi & Fildi e concludendo con Sinterama.

Domani mattina il convegno prosegue a Città Studi dove si terrà un incontro di riflessione condivisa tra consumatori, autorità e industriali sul tema dell'etica della responsabilità nel settore tessile. (ANSA).