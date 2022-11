Superbonus: Cna Veneto, in un anno -1.000 imprese in regione

(ANSA) - VENEZIA, 18 NOV - Le imprese del Sistema Casa in Veneto sono diminuite in un anno di 1.000 unità, anche se lo strumento fiscale del Superbonus ha trainato il comparto con oltre 40 mila interventi asseverati in regione. Il dato emerge dall'Osservatorio Economia e Territorio della Cna Veneto.

Nel Veneto gli interventi asseverati per gli edifici unifamiliari rappresentano il 50% del totale; il dato complessivo porta la regione al secondo posto a livello nazionale, dopo la Lombardia. Al 31 ottobre il valore complessivo degli interventi ammessi al Superbonus 110% in Veneto ammonta a 5,4 miliardi di euro, e secondo quanto riportato dall'Enea, il valore dei lavori conclusi supera i 4 miliardi.

Secondo il presidente regionale della Cna, Moreno De Col, "tutti questi cambiamenti di rotta sul Superbonus non giovano; anzi, annullano quell'effetto traino della ripresa del comparto casa che era stato possibile proprio grazie all'introduzione di questo strumento. Per non parlare delle misure governative che attendiamo relativamente alle speculazioni in essere sui costi energetici. Come si può pensare che un imprenditore, un artigiano, possano pianificare la propria attività senza costi certi? Inflazione, aumento dei costi energetici e di materie prime, mancanza di manodopera - conclude - sono purtroppo più facce della stessa medaglia". (ANSA).