Manovra: ipotesi fondo per la tutela del Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Un fondo ad hoc, con una dotazione di 100 milioni per il 2023, per promuovere e sostenere misure per la valorizzazione e la tutela del made in Italy. E' una delle proposte per la legge di bilancio presentata dal ministero dell'Industria e del made in Italy. I settori ammissibili al finanziamento e il riparto delle risorse sono demandati ad uno o più decreti del ministero, di concerto con il Tesoro. (ANSA).