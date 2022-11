Lukoil: presidente Confindustria, mobilitazione importante

(ANSA) - SIRACUSA, 18 NOV - "È una mobilitazione che ha delle motivazioni importanti e profonde che mai nella storia industriale di questa nostra provincia si sono verificate, quindi bisogna mettere in campo strumenti adeguati". Lo ha detto il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, che ha partecipato al corteo di Cgil e Cisl per la zona industriale siracusana.

"Noi, anche se non siamo preparati a scendere in piazza - ha aggiunto - dobbiamo condividere questa mobilitazione. È importante che finalmente si apra un tavolo tecnico che prende in esame una delle tematiche relative alla nostra area industriale. Bisogna mettere in campo azioni per risolvere situazioni che soffriamo da anni che riguardano tutto il Polo industriale con le sue infrastrutture che sono state ormai abbandonate. Eravamo la provincia che è riuscita ad attrarre società multinazionali arrivate da ogni parte del mondo ma non riusciamo più ad essere attrattivi. Dobbiamo tornare ad essere nuovamente competitivi - ha sottolineato Bivona - con un know how che si è formato in sessant'anni di industrializzazione.

Chiediamo che il governo nazionale e regionale prendano coscienza che bisogna supportare un asse strategico per l'intero Paese" (ANSA).