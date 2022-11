Lavoro: a Firenze 150 studenti per il Pmi day

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - "La piccola impresa è l'ossatura del nostro tessuto economico e, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, le necessità di assumere ci sono ma è difficile reperire figure adeguate e ancora di più, se si è una piccola impresa". Lo ha affermato Franco Resti, presidente della Piccola Impresa di Confindustria Firenze, commentando l'odierna giornata del Pmi day 2022, che a Firenze ha visto coinvolti più di 150 studenti di sette istituti superiori fiorentini, in visita a piccole e medie imprese del territorio. Gli studenti hanno visitato i siti produttivi e si sono potuti confrontare con gli imprenditori che hanno presentato loro l'azienda e la sua storia. Fra le piccole imprese del territorio fiorentino, che hanno aderito al Pmi day 2022, ci sono Laboratorio terapeutico Mr, Rangoni Basilio, Fratelli Borgioli, Chiara, Fasep, Central Cargo, Street Foody. "Far conoscere ai ragazzi degli istituti superiori le piccole imprese - ha sottolineato Resti -, anche solo per il tempo di una visita, contribuisce a fare capire loro l'importanza e i molteplici sbocchi che può offrire una formazione tecnica di qualità". (ANSA).