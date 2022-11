Latini (Coop), violenza di genere si combatte tutti insieme

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Se Coop si impegna magari anche qualcun altro si mette in moto: la violenza di genere si combatte tutti insieme": lo ha detto questa mattina a Roma Maura Latini, amministratrice delegata Coop Italia, presentando la campagna di informazione e sensibilizzazione che vede il colosso della grande distribuzione insieme a Differenza Donna, l'associazione che gestisce il numero 1522 per conto del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" del 25 novembre.

"Vogliamo contribuire ad affrontare questa piaga sociale, per noi di Coop non è solo uno status quo da debellare, ma bisogna fare un passo in avanti. Servono maggiore informazione e consapevolezza perché la violenza è subdola, ed è necessario anche prevenire", ha proseguito Latini, che ha spiegato nel dettaglio i diversi strumenti utilizzati nella campagna, dalle confezioni di latte (circa 2 milioni a novembre) con il richiamo al numero 1522 agli scontrini, dai 1000 prodotti a marchio Coop che saranno lanciati nel 2023 alle bag dedicate fino alla raccolta fondi. "Secondo l'Istat i numeri non stanno crescendo, sono sempre gli stessi e di violenza si parla di più", ha aggiunto l'ad, "noi incrociamo milioni di consumatori e la maggioranza sono donne. Abbiamo pensato di usare le etichette con le informazioni nutrizionali, perché sono lette per lo più da donne, e di inserire sotto le informazioni sul numero 1522.

Per noi Differenza Donna è un partner di prospettiva, che vorremmo continuare a supportare, anche con una raccolta fondi dedicata da destinare a case famiglia e luoghi di accoglienza.

L'Italia è un grande Paese democratico e non può permettersi di stare fermo di fronte alla violenza sulle donne che è una grave violazione dei diritti umani". (ANSA).