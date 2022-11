Kenya: iniziato l'import di energia elettrica dall'Etiopia

(ANSA) - NAIROBI, 18 NOV - Il Kenya ha iniziato ad importare energia elettrica dall'Etiopia dopo aver firmato un accordo venticinquennale con Addis Abeba nel tentativo di abbassare il costo dell'energia per l'azienda statale "Kenya Power & Lighting" che si rifornisce a caro prezzo soprattutto da produttori indipendenti. Lo segnala oggi il sito Capital Fm.

In una dichiarazione rilasciata dal direttore generale dell'Autorità per la regolamentazione dell'energia elettrica del Kenya (Epra), Daniel Kiptoo, Nairobi ha annunciato ieri l'arrivo dei primi 75 megawatt dalla sottostazione di Wolayta-Sodo.

"Abbiamo iniziato ieri il commercio di energia con l'Etiopia - ha detto Kiptoo -, dopo la messa in funzione, le nostre importazioni iniziali saranno di 150 megawatt e saliranno a 300 megawatt nei prossimi tre anni".

La posa della linea elettrica tra i due paesi è costata 500 milioni di dollari e ha una capacità di trasmissione di 2.000 megawatt, facendo potenzialmente guadagnare all'Etiopia fino a 100 milioni di dollari all'anno.

"È un progetto fondamentale per trasformare le relazioni diplomatiche tra Etiopia e Kenya", ha dichiarato su Twitter l'Ambasciatore d'Etiopia in Kenya, Bacha Debele. (ANSA).