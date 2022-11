Gdo: a Empoli 110mo supermercato Unicoop Firenze, 55 addetti

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 18 NOV - Aprirà domani a Empoli (Firenze) un nuovo supermercato di Unicoop Firenze, il 110mo della catena, la cui inaugurazione è avvenuta oggi nella zona di Pontorme, nelle vicinanze dello svincolo Est della superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Per la cooperativa, si legge in una nota, la sua realizzazione ha richiesto un investimento di 20 milioni di euro utili all'acquisizione e al recupero dell'area di una ex vetreria dismessa.

Di questi soldi, 3 milioni sono stati destinati a opere legate alla viabilità e all'urbanizzazione. Il nuovo punto vendita ha portato all'assunzione di 16 persone su un totale di 55 addetti che ci lavoreranno. Attorno al supermercato Unicoop Firenze ha provveduto a mettere a dimora 145 alberi, realizzando inoltre un parcheggio da 330 posti tra auto, moto e bici, con due colonnine di ricarica elettrica. L'impianto fotovoltaico, secondo le stime, dovrebbe sopperire al 20% del fabbisogno energetico totale. L'investimento avviene in una città, conclude la nota, sono presenti circa 30mila soci Coop, "pari al 72% dei residenti maggiorenni". (ANSA).