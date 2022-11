Fisco: Bellomo (Lega),Decaro, campione sprechi vuole più tasse

(ANSA) - BARI, 18 NOV - FISCO. BELLOMO (LEGA): DECARO, CAMPIONE DI SPRECHI, VUOLE PIU' TASSE "Il sindaco di Bari ci fa sapere, attraverso le pagine di un quotidiano nazionale, che a lui la rottamazione delle cartelle esattoriali da parte del governo non piace. Decaro vorrebbe evidentemente che i contribuenti baresi pagassero più tasse, in barba a qualsiasi pace fiscale. Altrimenti lui, campione di sprechi assieme al suo sodale Emiliano, avrebbe minori possibilità di gettare al vento il denaro pubblico in operazioni quanto meno discutibili. Questa volta, poi, le geremiadi decariane si concentrano addirittura su quello che egli stesso definisce contenziosi senza speranza, ovvero crediti che di fatto non saranno mai riscossi. Una lamentazione, dunque, basata sostanzialmente sul nulla, alla quale fa seguire lo spauracchio di essere costretto a tagliare i servizi. Non ha ancora deciso se taglierà i finanziamenti allo sport, se abbasserà l'illuminazione pubblica o ridurrà la spesa per il welfare e le attività sociali. Quello che certamente non eliminerà sarà l'immancabile sostegno alle consuete realtà legate alla sinistra e ai soliti amici degli amici. Basterebbe non sperperare per continuare a sperare". Lo dichiara Davide Bellomo, deputato della Lega. (ANSA).