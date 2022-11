Coop famiglia Soumahoro:Uiltucs,irregolarità per 26 lavoratori

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "All'inizio erano una decina, lavoratori e lavoratrici anche madri che ci hanno segnalato irregolarità. Poi anche altri si sono fatti coraggio. Siamo arrivati a 24, poi sono emersi ancora altri 2 lavoratori in nero, non contrattualizzati, e, quindi abbiamo seguito 26 persone: gli stipendi erano in ritardo di almeno di 12 mesi ma per 4 lavoratrici anche di 18 e 22 mesi". Lo dice all'ANSA, Gianfranco Cartisano, il segretario Uiltucs Latina, in merito all'inchiesta sulle presunte irregolarità nelle coop Karibu e Consorzio Aid -a cui sono affidati anche servizi di accoglienza per i richiedenti asilo nel territorio pontino- gestiste dalla suocera e dalla moglie del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Aboubakar Soumahoro.

"Queste segnalazioni sono arrivate intorno a fine giugno.

Abbiamo cercato di coinvolgere anche la prefettura e da settembre abbiamo avuto il primo incontro ufficiale. Nel contempo, oltre la questione delle condizioni dei lavoratori, era emersa anche la vicenda di come vivevano i minori ospitati nei centri di accoglienza…", aggiunge il sindacalista. "La cosa positiva di questa storia che è arrivato il comunicato della procura di Latina che ha ufficializzato l'inchiesta e entra nel merito", spiega Cartisano.

"Noi non facciamo i giudici. Il nostro interesse rimane quello di tutelare la forza lavoro e il riconoscimento delle retribuzioni non corrisposte. Voglio ricordare che questi lavoratori hanno dato le dimissioni per giusta causa e attualmente sono tutti disoccupati", sottolinea il sindacalista.

