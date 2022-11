Coop famiglia Soumahoro: interrogazione Lega al ministro

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "La vicenda Karibù non può passare sotto traccia né può esaurirsi con dichiarazioni stizzite: la Procura di Latina sta indagando su presunte irregolarità della cooperativa operante nel Sud pontino. Ci sarebbero lavoratori non pagati, minori ospitati in strutture gestite da Karibù e Consorzio Aid, coop che fanno capo a moglie e suocera dell'onorevole Soumahoro, che sarebbero stati discriminati, che avrebbero subito maltrattamenti". Così in una nota la deputata della Lega Giovanna Miele. "Non è fango - aggiunge - sono accuse gravissime. Per questo ho rivolto un'interrogazione al ministero del Lavoro allo scopo di sapere se siano state avviate indagini da parte dell'Ispettorato, quali siano le risultanze, e se e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare a seguito di questa inchiesta. Questa vicenda deve essere chiarita oltre ogni ragionevole dubbio". (ANSA).