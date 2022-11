Consumi: Confcommercio, ad ottobre in calo dell'1,4% annuo

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Ad ottobre l'Indicatore dei consumi di Confcommercio (Icc) evidenzia un calo dell'1,4% nel confronto annuo (per i beni -2,7% e per i servizi +2,1%). Lo indica Confcommercio sottolineando che all'interno dell'aggregato dei beni per alcuni segmenti la flessione risulta più rilevante: in testa gli elettrodomestici (-6,0% annuo) ed i mobili (-5,6%).

Rimane difficile, sottolinea, la situazione del settore dell'automotive che, dopo quindici mesi di continue riduzioni, ha mostrato a ottobre una modesta crescita su base annua (+1,1%).

Nel complesso del periodo gennaio-ottobre 2022, l'Icc manifesta una riduzione di 4,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2019. Divari più rilevanti si registrano per i servizi (-12,0%). (ANSA).