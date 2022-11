Confindustria Emilia, aumentare posti ai corsi laurea Stem

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - "Dal punto di vista delle imprese non esiste il tema maschi o femmine. Sappiamo che le ragazze si laureano di più e con voti migliori. Il problema è che non ci sono né uomini né donne periti, tecnici, informatici, matematici, ingegneri. Fate fare ai vostri figli percorsi tecnici". E' l'appello di Tiziana Ferrari, direttore generale di Confindustria Emilia, intervenuta all'evento: "La parità di genere come motore per l'innovazione: la sfida delle competenze Stem", organizzato da Philip Morris Italia nella sede di Bologna, con la collaborazione di Women at Business, community nata per valorizzare il talento e le competenze femminili.

"Non c'è una distinzione di genere a livello d'impresa che lavora e guarda i risultati - sottolinea Ferrari - Ma il tema è che non abbiamo più persone; non so cosa sia successo nel mondo dopo il covid, perché fino al covid avevamo un po' di problemi ma ora sono diventati molto più grandi".

E non è solo perché manchi "personale di sala nei ristoranti o nei lavori più umili, ma mancano anche in tantissimi altri percorsi di carriera qualificati e belli". Da qui la proposta alle Università: "Stiamo chiedendo di alzare almeno per qualche anno la percentuale dei tassi d'ingresso alle università, perché abbiamo numeri chiusi dappertutto. Non ci sono le aule? Facciamo metà corso on line, mettiamo lauree miste in presenza e a distanza".

Ferrari, per spiegare la difficoltà nel reperire personale tecnico specializzato, porta un esempio: "Conosco un neo-laureato in Ingegneria dell'automazione, che dopo la triennale ha ricevuto 300 offerte di lavoro da tutta Italia, non è mica un dirigente super quotato, è un neo laureato; questo è un problema". (ANSA).