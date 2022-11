Confindustria, adesione record al 'Pmi day', 48mila partecipanti

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Numeri in crescita per il Pmi day 2022. Giunta alla tredicesima edizione, la Giornata nazionale delle Piccole e medie Imprese, organizzata dalla Piccola industria di Confindustria insieme alle associazioni del sistema, con una serie di iniziative in tutte le regioni, vede oltre 1000 imprese coinvolte, un'adesione record che rispetto all'edizione dello scorso anno segna un raddoppio netto, 600 le scuole medie e superiori coinvolte e circa 48mila partecipanti.

Altissima la partecipazione del Sistema Confindustria, con più del 97% delle associazioni territoriali che hanno aderito all'iniziativa insieme ad Acimit, Assosistema, Confindustria Moda, Federchimica e Federmeccanica.

Una testimonianza chiara, viene sottolineato, del grande interesse da parte degli imprenditori ad avvicinare i giovani al mondo dell'impresa, attraverso incontri e visite guidate nelle aziende.

L'edizione 2022 ha come focus la "bellezza del saper fare italiano". Il Pmi day "è una grande festa in cui gli imprenditori ascoltano i giovani. Un confronto in cui si disegna insieme il futuro", afferma il presidente della Piccola Industria di Confindustria, Giovanni Baroni. "Un imprenditore - prosegue - rimane studente per tutta la vita, con la propensione al cambiamento, l'entusiasmo, la curiosità e l'energia che contraddistinguono i ragazzi. Sono proprio questi i fattori chiave che ogni giorno portano sui mercati globali la bellezza del Made in Italy, il tema che abbiamo scelto come focus di questa giornata. Vogliamo raccontare ai ragazzi il valore economico e sociale delle nostre imprese per le comunità e la bellezza delle nostre produzioni, perché fare impresa significa poter tracciare la propria strada. Per questo è importante che i giovani conoscano le realtà aziendali e inquadrino le nuove opportunità professionali, anche in modo da orientare il proprio percorso formativo". (ANSA).