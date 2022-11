Caro bollette: Cna,Regione favorevole a comunità energetiche

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - "La Regione Piemonte dice sì allo sviluppo delle Comunità energetiche anche attraverso un uso efficiente dei fondi del Pnrr in arrivo sul territorio. In tempi di caro bollette le comunità energetiche possono diventare un prezioso strumento per abbattere il costo dell'energia di cittadini e imprenditori e per favorire la diffusione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili". Così la Cna commenta l'intervento dell'assessore regionale all'Ambiente, all'Energia e all'Innovazione Matteo Marnati, a un convegno organizzato a Restructura.

"Marnati - spiega Cna - si è detto anche favorevole alla costruzione di nuovi invasi sull'arco alpino e, più in generale, allo sfruttamento da subito di tutte le energie da fonti rinnovabili, dalle biomasse al fotovoltaico" A questo proposito, Cna Torino sta dando vita in accordo con la Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università agli studi di Torino al "Laboratorio di ripresa e resilienza" con l'obiettivo di favorire un corretto utilizzo dei fondi del Pnrr e l'integrazione delle progettualità per farle convergere su risposte concrete e utili. Il Laboratorio ha già incassato a Restructura in occasione della sua presentazione la disponibilità di un sostegno economico da parte della Camera di commercio. La strada da percorrere, secondo il responsabile nazionale di Cna Installazione Impianti Diego Prati, è quella di "ridurre i consumi energetici parallelamente alla ricerca di nuove fonti di produzione". Il presidente di Cna Torino Nicola Scarlatelli si è detto molto favorevole a sviluppare ogni forma di autoproduzione dell'energia da parte degli imprenditori.

