Camere commercio:Cosenza;concluso programma Futurae

(ANSA) - COSENZA, 18 NOV - "Si è concluso il programma Futurae finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la collaborazione di Unioncamere. La Camera di Commercio di Cosenza, in partenariato con l'Università della Calabria, ha portato avanti il progetto con la finalità di sostenere la creazione, lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria migrante. L'evento di chiusura si è svolto in Sala Petraglia e ha rappresentato un'ulteriore occasione di rafforzamento della rete tra le associazioni dei migranti e il territorio". A riferirlo è un comunicato dell'ente.

"Con 'Futurae' la Camera di Commercio - è detto nella nota - ha curato le attività di informazione a livello locale, la selezione dei futuri imprenditori, l'erogazione dei servizi di formazione mirati a migliorare le conoscenze e le competenze operative e manageriali per la realizzazione dei progetti imprenditoriali (inclusa la conoscenza dei prodotti finanziari disponibili), l'assistenza alla predisposizione dei business plan e la fase di accompagnamento al credito. Destinatari del progetto sono stati persone con background migratorio, comprese le seconde generazioni, senza limiti di età, anche occupate, regolarmente presenti in Italia e motivate a un percorso imprenditoriale e di auto-impiego. Le ultime due fasi del programma hanno previsto incontri alternati presso la Camera di Cosenza e l'Università della Calabria: i primi rivolti all'assistenza alla costituzione di impresa e accompagnamento al credito; i secondi sono stati caratterizzati da una fase di mentoring e impresa simulata presso l'Unical. Responsabile del progetto è stata la dott.ssa Rosarita De Rose".

"L'evento conclusivo, durante il quale sono stati consegnati gli attestati a tutti i partecipanti - riporta ancora il comunicato - ha visto la partecipazione del presidente Klaus Algieri, il quale ha ribadito tutto il suo entusiasmo per il progetto e per la nascita di nuove imprese. 'Sono molto contento - ha detto - perché il nostro compito è proprio quello di assistere le imprese e guidarle nel loro percorso di crescita. Quando nascono e si sviluppano nuove attività è un bene prezioso per il tessuto economico e sociale del territorio'".

Dello stesso avviso il segretario generale Erminia Giorno che ha sottolineato la forte volontà dell'ente camerale di stimolare l'autoimprenditorialità. "Abbiamo formato, grazie anche al supporto dell'Università della Calabria - ha sostenuto - nuovi imprenditori. È stato un percorso molto importante, fatto di teoria, pratica e incontri altamente formativi. È stata concessa la possibilità, ai 16 studenti stranieri che hanno aderito al progetto, di coltivare il proprio sogno, offrendo loro tutto il supporto possibile per svolgere al meglio l'attività imprenditoriale". (ANSA).